AKP’ye geçen Zorlu’ya AKP trolünden: "Kalk dediğimizde kalkacaksın, otur dediğimizde oturacaksın"
AKP'ye geçen eski İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'ya eskiden sosyal medyada tartışma yaşadığı AKP'li troll Furkan Bölükbaşı'ndan gönderme geldi. Bölükbaşı, Zorlu’ya "Kalk dediğimizde kalkacaksın. Otur dediğimizde oturacaksın" dedi.
İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu AKP'ye geçti. AKP'ye katılan Zorlu'nun rozetini Erdoğan taktı.
AKP trolü Furkan Bölükbaşı ile Zorlu yaklaşık 5 ay önce sosyal medya hesabından tartışma yaşamıştı.
Zorlu da Bölükbaşı'nın gönderisini alıntılayıp, "Hoşt köpek" sözlerine yer vermişti.
Bölükbaşı, Zorlu'nun AKP'ye geçmesinin ardından kendisine köpek diyen Zorlu'ya yanıt verdi.
Bölükbaşı şunları ifade etti:
“Gel dedik geldin. Bundan sonra kalk dediğimizde kalkacaksın. Otur dediğimizde oturacaksın. Konuş dediğimizde konuşacaksın. Sus dediğimizde susacaksın.”