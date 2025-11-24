AKP’ye geçince musluk açılıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada muhalefet belediyelerine yönelik “Silkeleyin” diye talimat vermişti. Erdoğan, “Muhalefeti ülke ve millet hayrına bir iş yapacaklarsa SGK’ye olan birikmiş borçlarını ödemeye davet ediyorum. Sayın Bakan kendilerini çok daha kararlı şekilde silkelemende fayda var" demişti. CHP’li belediyeler ekonomik kıskaca alınırken AKP’ye geçen Gaziosmanpaşa ile Beykoz Belediyesi’ne ise kamu kaynaklarından milyonlarca lira aktarılacak.

800 MİLYON TL AKTARILACAK

CHP'li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'nin tutuklanması ve görevden alınması sonrasında Belediye Meclisi’nde yapılan başkan vekilliği seçimini AKP’nin adayı Eray Karadeniz kazanmıştı. Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nin Kasım ayı oturumunda ise Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’ndeki belediyeye ait hizmet binasının haftanın üç günü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na kullandırılacağı ve karşılığında Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından belediyeye 100 milyon TL ödeneceği ifade edildi. Ayrıca belediyeye ait Küçükköy Stadyumu’nun da haftanın üç günü Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kullanılacağı bunun karşılığında da belediyeye 700 milyon TL ödeneceği açıklandı. Teklifler oy çokluğuyla kabul edildi ve böylece belediyenin kasasına toplam 800 milyon TL girecek.

400 MİLYON TL KREDİ AÇILDI

İstanbul’un simge ilçelerinden biri olan Beykoz, 31 Mart 2024’teki yerel seçimlerde CHP’ye geçti. CHP’nin adayı Alaattin Köseler yüzde 45’in üzerinden oy alarak belediye başkanlığı koltuğuna oturdu. Ancak 27 Şubat 2025 tarihinde ‘‘ihaleye fesat karıştırma’’ suçlamasıyla gözaltına alınan Köseler’in tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından Özlem Vural Gürzel Belediye Başkan Vekili seçildi. Gürzel 13 Eylül’de CHP’den istifa eden AKP’ye katıldı. Beykoz Belediye Meclisi’nin Ekim ayı oturumuna AKP’li Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in imzasıyla sunulan teklifte, İller Bankası’ndan 400 milyon TL kredi kullanılacağı ifade edildi.