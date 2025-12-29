AKP’ye geçseydim tutuklanmazdım

CHP, 31 Mart 2024’teki yerel seçimde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesini 30 yıl sonra kazandı. Ancak CHP’li Belediye Başkanı Hasan Mutlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 13 Eylül’de gözaltına alındı. 16 Eylül tarihinde de Hasan Mutlu ve 19 kişi tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Belediye başkan vekilliği seçimini ise önce CHP’nin adayı kazandı. Mahkeme kararıyla seçimin iptal edilmesiyle yenilenen seçimi AKP’nin adayı İbrahim Akın kazandı ve böylece belediye AKP’ye geçti.

Bayrampaşa’nın seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu 105 gündür tutulduğu Silivri Cezaevi’nden BirGün’ün sorularını yanıtladı. Bayrampaşa’ya çökme operasyonu yapıldığını ve halkın bunu unutmayacağını vurgulayan Mutlu, “Silivri’de küçük bir hücrede tek başıma tecrit altında olsam da alnım ak, başım dimdik ayaktayım” dedi.

HALKIMIZ BUNU ASLA UNUTMAYACA

Bayrampaşa halkının sizi ve partinizi seçmesine rağmen Bayrampaşa Belediyesi AKP’ye geçti. Bunu nasıl

değerlendiriyorsunuz?

Ben halkın özgür iradesiyle helal oylarıyla seçtiği bir Belediye Başkanıyım. Diğer bazı ilçelerde de yapıldığı gibi Bayrampaşa’da da hukuksuz tutum ve kararlarla ben ve bazı arkadaşlarım tutuklandık. Tehdit, taciz, iftira ve kirli pazarlıklarla halkın iradesi yok sayılarak Bayrampaşa’ya tabiri caizse çökme operasyonu gerçekleştirildi. Bu kirli pazarlıkları yapanlar ve iftiracılar ile çıkarları zedelenenler şimdilik ödüllendirilmiş görünüyor. Başkan Vekili Yardımcılığı ve koordinatör görevlerine getirilenler oldu. Halkımız bunu asla unutmayacak ve ilk seçimde bunlara sandıkta gereken cevabı vereceklerine eminim.

HESABINI VEREMEYECEĞİM ŞEY YOK

Sizin soruşturmanızda bazı isimler itirafçı oldu. Hatta özel kalem müdürünüz bile… Bunu bekliyor muydunuz? İBB

soruşturmasında itirafçıların rolü hep çok tartışıldı…

Dört gün Vatan Emniyet’te çok zor koşullar altında gözaltında kaldık, sonrasında ise 100 günü aşan süredir Silivri zindanlarındayız. Burada şartların zorluğu ve haksızlığa uğramış olmak elbette insanların psikolojisini ciddi derecede olumsuz etkiliyor. Bizlere ve ailelerimize psikolojik baskılar yapılıyor. Elbette bunlara dayanamayıp korkan ve sindirilenler olabilir. İddialarının da bizim nazarımızda bir hükmü yok. Olsa olsa iftira olacak iddiaların, korkan kişilerin, kendilerini kurtarmak için ileri sürebileceği yalanlar olduğunu düşünüyorum. Ancak iftiracı, itirafçı veya etkin pişmanlıktan faydalandı iddialarıyla tahliye edilen kişilerin olduğunu, haberler ve sosyal medyada yayınlandığı şekilde öğrendik. Ancak kimin ne dediğinden ne şekilde tahliye edildiğinden doğrudan bir bilgimiz bulunmuyor. Ayrıca kimin ne söylediği ile pekte ilgilenmiyorum açıkçası. Neticede herhangi bir suçlama ile uzaktan veya yakından bir alakam bulunmuyor. Hesabını veremeyeceği hiçbir işim de yok.

NAKİT PARA KULLANILMIYOR

İtirafçı olan eski özel kalem müdürünüzün belediyenin sosyal tesisi olan “Mis’s Kafe’lerle ilgili yolsuzluk iddiası var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iddiaya bir yanıtınız vardır muhakkak...

Sosyal tesislerimiz Bayrampaşa’da halkımız için yaptığımız en güzel hizmetlerden birisi oldu. Bu tesisler kadınlarımızın gençlerimizin kullanabilme şansının olmadığı, içeride sigara içilen çok kötü koşullarda bulunan bir kısmı çok cüzi miktarlarla kiraya verilmiş bazıları ise kullanıma kapalı durumda olan mekanlardı. Biz bunları halkımıza yakışır durumlara getirdik. Ve hepsini halkımızın hizmetine sunduk.

Bayrampaşa Belediyesi birçok kamu hizmeti yürüten bir belediyedir. Nüfus yoğunluğu da malûmdur. Her birimin tüm detaylarına hâkim olmam elbette beklenemez ancak sipariş fişi ile akabinde bedeli ödenerek alınan satışa konu ürünler nazara alındığında, verilen siparişlerin karşılığında yapılan tahsilatlar olduğu değerlendirildiğinde bir sosyal tesiste nasıl yolsuzluk olabileceği iddiasını anlamak pek mümkün değil açıkçası, kaldı ki bu yönde ifade olduğu iddiası iddiadan ibarette olabilir. Mantık hatası olduğu ve gerçek dışı olduğu ortadadır. Ayrıca buralarda kartsız alışveriş yapılmamakta nakit para kullanılmamaktadır.

HALKIN İRADESİ TUTSAK EDİLDİ

Daha önce AKP’ye geçmeniz yönünde teklifler aldığınızı açıklamıştınız. AKP’ye

geçseydiniz yine tutuklanır mıydınız sizce?

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve halkın adayı olarak seçilen bir belediye başkanıyım. Ben Bayrampaşa’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin 12 yıla yakın ilçe başkanlığını yaptım. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bize emanet ettikleri içerisinde var olanlardan biri Türkiye Cumhuriyeti diğeri ise Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Hiçbir durumda ve koşulda bunların hiçbirine ihanet etmem veya korkarak teslimiyetçi davranarak taviz vermem, vazgeçmem mümkün değildir. Elbette ki şuan bizler ve ailelerimiz acı çekiyoruz ancak bizleri öldürmeyen bu acılar bizleri daha da güçlendirecektir. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazandığı partilere karşı yürütülen soruşturmaların toplum nazarında da itibar görmediği ortada, bu tür operasyonların siyasi olduğu ve siyasi kişilerle birlikte halkın da iradesinin tutsak edildiği malum. Geçseydim elbette tutuklanmazdım diye düşünüyorum ancak dışarda tutsak olmaktansa içerde özgür olmayı yeğlerim.

USULSÜZ BİR İŞLEM YAPMADIM

Gözaltı süreci ile cezaevinde kötü bir muamele ile karşılaştınız mı? Bu süreçte neler yaşadınız ve cezaevinde neler yapıyorsunuz?

Gözaltı süreci maalesef çok zor geçti, 13 Eylül günü saat 05.30 sıralarında gözaltına alındım dört gün Vatan Emniyet’te hücrede kaldıktan sonra Silivri’ye sevk edildik. Vatan Emniyet’te yemek, dinlenmek, barınmak, uyumak gibi temel ihtiyaçların yeterlilikten maalesef çok uzak olunduğunu bizzat yaşadım. Bu sağlıksız koşullar sonrası savunmalarımızı avukatlarımız ile birlikte yaptık, ancak suçlamaların ve iddiaların içi öyle boştu ki olmayan şeyleri özgürlüğüm elimden alınmış şekilde ispat etmem isteniyordu. Şahsımla alakasız onlarca iddiaya muhatap kaldım. Aslında tutuklanmamız ve belediyenin gasp edilmesi için bu süreçler bahane gibi geliyor. Tutukluluğa itirazda ve tutukluluk değerlendirmelerine itirazlarımızda delillerimizde tarafımıza yapılan haksızlıklara gerekçeleriyle itirazlar ediliyor ancak gerekçesiz şekilde tutukluluk halinin devamına denilip geçiliyor. Böyle bir durumda nasıl adalet bekleyebiliriz ki… Onlarca insan tutuklandı, her kademeden haksız yere insanlar ailesinden ve sevdiklerinden alıkonuldu, sırf birileri bir şeyler anlatsın diye iddiaların içi doldurulsun diye zulüm yaşatıldığını düşünüyorum. Çünkü ben bir usulsüz işlem yapmadım. Bayrampaşa’da halkımıza kazandırmak için çabaladım. Adil ve şeffaf halkçı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştık. Haram yemedim, rant peşinde koşmadım. Menfaat peşinde olmadım. Bunu amaçlayanların karşısında durdum. Ancak haksız menfaat beklentisi içerisinde olanların karşısında durduğum için uydurma iddia ve senaryolarla hakkımızda suçlamalar isnat edilmeye çalışılmaktadır. Gelinen süreçte kimin ne pazarlıklarla ne konumlara getirildiği ortadadır. Zaman ve hak şaşmaz, gerçekler elbette ortaya çıkacak, karanlıklar aydınlığa kavuşacaktır. Şuan bir hücrede tutuluyorum, Silivri’de küçük bir hücrede tek başıma tecrit altında olsam da alnım ak, başım dimdik ayaktayım. Bol bol kitap okuyor ve çalışıyorum. Haklının hakkının teslim edileceği, haksızların ise hesabını soracağımız günleri sabırla bekleyerek…