AKP’ye yakınlığı ile bilinen servis şirketi kayıplara karıştı: Paraları aldılar işçi maaşlarını ödemediler

İstanbul’da bulunan Doğa Kolejlerinin eylül ayında anlaştığı AKP’ye yakınlığıyla bilinen Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl’ün ulaşım firması Binsat Turizm, yaklaşık 3 aydır servis çalışanlarının maaşını ödemedi. Maaşlarını alamayan servis çalışanları önceki akşam iş bıraktı. Velilerden ise servis ücretlerini peşin ödediklerini belirtti.

BirGün’e konuşan veli Murat Haslı, önceki akşam Binsat Turizm’den ‘çocukları taşımayacaklarına’ yönelik mesaj aldıklarını ve sabahına öğrencilerin servissiz kaldığını söyledi. Haslı, “Binsat Turizm eylül ayında Doğa kolejleriyle anlaştığını ve velilerden peşin olarak ücretleri aldığını belirterek “Binsat Turizm, servis çalışanlarının ücretlerini ödemediğinden dolayı servisçiler iş bıraktı ve dolayısıyla biz veliler ve öğrenciler büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Binsat firmasını aradığımızda cevap alamıyor ve hatta sosyal medya üzerinden dahi ulaşamıyoruz” dedi.

Binsat Turizm’in sosyal medyada yorum kısmını kapattığına değinen veli “Telefonlarımız açılmayınca sosyal medya üzerinden eleştirel yorum yapmaya başladık. Binsat yönetimi, yorumlarımızı silip, yorum yapmayı kapatmış. Doğa Koleji’ne durumu sorduğumuzda, müzakere sürecinde olduklarını belirttiler. Ancak, yaşadığımız mağduriyet büyük. Aracı olan var olmayan var ve araç olsa dahi iş nedeniyle çocuğunu okula bırakamayacak veliler var. Bu noktada servisçiler de biz veliler ve öğrencilerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Servis ücretlerini peşin ödememize rağmen çocuklarımızı kendi imkânlarımızla bugün okula bıraktık” diyerek tepki gösterdi.

DOĞA KOLEJİ SÖZLEŞMENİN FESHEDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Doğa Koleji, BirGün’e yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu aksaklığın kurum kaynaklı olmadığını, hizmet sağlayıcı firma Binsat ile yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle taraflar arasındaki sözleşmeyi 20.02.2026 tarihi itibarıyla feshedildiğini aktardı.

Doğa Koleji’nin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Öğrenci taşıma hizmetini sağlayan firmanın kendi iç organizasyonunda yaşanan aksaklıklar nedeniyle bazı servis hatlarımızda kesintiler oluştuğu tespit edilmiş ve durum ilgili tutanaklarla kayıt altına alınmıştır.

Söz konusu aksaklıklar kurumumuzdan kaynaklanmamakla birlikte, hizmet sağlayıcı firmanın yükümlülüklerini sözleşmeye uygun şekilde yerine getirmemesi nedeniyle taraflar arasındaki sözleşme, şirketimiz tarafından 20.02.2026 tarihi itibarıyla haklı nedenle derhal feshedilmiştir. Öğrencilerimizin güvenliğinin sağlanması, eğitim faaliyetlerinin aksamadan sürdürülebilmesi ve herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına 23.02.2026 tarihi itibarıyla yeni bir taşıma hizmeti sağlayıcısı ile çalışılmaya başlanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Saygılarımızla.”

PATRONA ‘CAN HOLDİNG’ GÖZALTISI

Binsat Turizm, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Can Holding’e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp bırakılan ve iktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl’e ait.

17 Ekim’de Can Holding’e yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla birçok kentte eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, soruşturma kapsamında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl’ün de gözaltına alınmıştı. 20 Ekim’de ise Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl kardeşler adli kontrolle serbest bırakıldı.

Arafat Bingöl 8 Aralık tarihinde sosyal medyada hesabından paylaştığı bir açıklamada “Bingöl Jandarma ve Emniyet Teşkilatımıza Kazandırılan Yeni Araçların Hizmete Alım Töreni”ne katıldığı belirterek “hayırsever” olarak Emniyet ve Jandarma’ya araç hediye ettiğini itiraf etmişti.

Öte yandan şikâyetler üzerine ulaşmaya çalıştığımız Binsat Turizm, aramalarımızı yanıtsız bıraktı.