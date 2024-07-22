AKP’ye yakınlığıyla bilinen şirketten talan: Tarım ve hayvancılık tehlikede

İktidara yakınlığıyla bilinen Rönesans Holding’e bağlı Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş., İzmir’in Bergama ilçesinde RES projesi yapmak istiyor. Proje hayata geçerse tarım ve hayvancılık bölgede bitecek.

Rönesans Holding’e bağlı Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından İzmir’in Bergama ilçesi, Koyuneli Mahallesi'nde "Koyuneli Rüzgar Enerji Santralı (RES) projesi için çalışma yürütüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı proje için 8 Ağustos tarihinde inceleme değerlendirme toplantısı (İDK) yapacağını duyurdu.

Duyuruda, “İzmir ili Bergama ilçesi sınırları içerisinde Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. tarafından yapılması planlanan Lisanssız Koyuneli Rüzgar Enerji Santralı projesi ile ilgili olarak hazırlanan çevresel etki değerlendirme (ÇED) Raporu, ÇED Yönetmeliği'nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır” denildi.

5 tribünlü proje alanı; tarım ve orman arazisi içerisinde yer alıyor. Bölgede yem bitkileri ve bahçe bitkileri yetiştirilmekte olup, büyükbaş hayvancılık faaliyetleri de yürütülüyor. Proje alanın çevresinde ise zeytin ağaçları bulunuyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bölge halkı, projeyle birlikte geçim kaynaklarının zarar göreceği endişesini taşıyor. Projenin maliyeti 325 milyon 500 bin TL olarak belirlenmiş durumda.

HER İNŞAATTAN ONLAR ÇIKIYOR

Rönesans Holding, Ankara Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yanı sıra Marmaris Okluk Koyu’ndaki yazlık sarayı da inşa etmesiyle biliniyor. Şirket aynı zamanda da milyarlarca lira kira ödenen tartışmalı şehir hastanelerinin ihaleleri ile birçok kamu kurumunun inşaat ihalelerini almasıyla gündeme geldi. 11 şehir hastanesinden Adana, Yozgat, Elazığ, Bursa ve İstanbul Başakşehir’de bulunan toplam beş şehir hastanesini Rönesans Holding işletiyor. Forbes listesine göre, Türkiye’nin en zengin dokuzuncu ismi Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak. 2023 yılında Forbes tarafından açıklanan Türkiye’nin en zenginleri listesinin dokuzuncu sırasında yer alan Ilıcak’ın 2,3 milyar dolar serveti olduğu belirtildi.

BERGAMA’YA BİR RES DAHA

Saden Enerji Üretim A.Ş. de İzmir’in Bergama ilçesi ile Balıkesir’in İvrindi ilçesi sınırlarında kalan bölgeye RES dikmek için harekete geçti. Bakanlık ise projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi.

Şirketin 8 adet tribünü İvrindi sınırlarında 2 adet tribünü ise Bergama sınırlarında yer alacak. Proje alanı ise orman, tarım ve mera alanları içerisinde bulunuyor. ÇED sahasında yer alan tarım alanları kamulaştırılacak. Proje bedeli 120 milyon TL olarak duyuruldu.