AKP’yi sarsan istifa: “Partide çete var” diyerek ayrıldı!

AKP Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Eyicil Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla il teşkilatına yönelik yolsuzluk ve çeteleşme suçlamalarında bulunarak partisinden ve görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Gül, “Partide çete var. Adaletsizliğe destek olmam” diyerek görevini bıraktığını belirtti. Açıklamasında AKP İl Başkan Yardımcısını yolsuzluk yapmakla suçlayan Gül, “Siz menfaatsiz, çıkarsız görev yapamaz mısınız? Partimizde bulunma amacınız ne?” diye sordu.

Gül, hedef aldığı il yöneticisi için “MHP’deyken partimize etmediği küfür kalmayan, kadın düşmanı, belediyeden aldığı petrol ihaleleriyle ceplerini dolduruyor” ifadelerini kullandı.

“UTANÇ VESİLESİDİR”

Partideki bazı yöneticileri “menfaatçi” olarak nitelendiren Gül, “Cumhurbaşkanımızın izinden yürümeyi unutmuş olan menfaatçi il teşkilat üyeleri ve il kadın kolları başkanı çetesiyle birlikte tasfiye olana kadar parti üyesi olmak benim için gurur kaynağı olmaktan çıkmıştır, aksine utanç vesilesidir. Tüm adaletsizliklerinize hak yemelerinize dolaylı destek sağlayıp vebal almayacağım” dedi.

Gül, kadın yöneticilere yönelik hitap biçimini de eleştirerek “Teşkilat içinde kadınlarımıza başkan sıfatını layık görmeyen tüm üyelere sesleniyorum. Sizler de kadınlarımıza ‘Başkanım’ demeyi öğreneceksiniz. ‘Abla’ diyecekseniz evinize gidin” ifadelerini kullandı.