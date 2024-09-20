AKP’yi toplumsal muhalefet bitirir

Politika Servisi

Yöneylem Araştırma’nın ‘‘Bu Pazar Milletvekilliği Seçimi Olsa’’ anketinin sonucu paylaşıldı. Yöneylem’in 13-16 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdiği anket, 2 bin 100 kişi ile görüşülerek gerçekleştirildi. Buna göre, ankette ‘‘kararsızlar ve oy kullanmayacaklar’’ dağıtıldıktan sonra CHP 34,7 puan ile ilk sırada yer aldı. CHP’yi 30,2 puan ile AKP takip etti. DEM Parti’nin puanı 9,6 olurken, MHP’de bu oran 9,4 olarak görüldü. Yaptıkları anket çalışmasını değerlendiren Yöneylem Direktörü Doç. Dr. Derya Kömürcü AKP’deki oy oranlarındaki düşüşün devam ettiğini belirtti.

Bunun yanı sıra CHP’nin birinci parti olma özelliğini koruduğunu söyleyen Kömürcü, “Evet, birinci parti, ancak yüzde 35’in üzerine çıkarak mecliste ciddi bir milletvekili sayısına ulaşacak ve rahatlıkla cumhurbaşkanı adayını seçtirebilecek bir oy oranına henüz ulaşmış değil. Bunun yanında AKP’de iki puanlık bir gerileme var, ancak bu iki puan muhalefet tarafına çok net bir şekilde geçmiyor” dedi.

“AKP’den kopan seçmenler öncelikle kararsızlaşıyorlar, sonra daha protesto pozisyonuna geçerek oy kullanmayacağını ifade ediyorlar” diyen Kömürcü şöyle konuştu: “Bir kısmı MHP’yi desteklediğini söylüyor, ama esas olarak iktidar pratiğini desteklemeye devam ediyorlar. Bir kısmı da özellikle Yeniden Refah Partisi’ne geçiyor. Türkiye’nin kutuplaşmış ortamından kaynaklı olarak bir kutuptan diğerine geçmek zor. Dolayısıyla bu seçmenlerin son düzlükte geri dönme ihtimalleri olabilir. Sadece sorunları anlatan bir muhalefet yerine somut çözüm önerileri sunulmalı.”

Erdoğan’ın hala partisinin üzerinde bir oy oranına sahip olduğunu dile getiren Kömürcü konuşmasını şöyle sürdürdü: Araştırmalarımızda Erdoğan’ın başarı düzeyi, Türkiye’nin nasıl yönetildiği, bir daha aday olması durumunda kendisine oy verilip verilmeyeceği gibi sorular soruyoruz. Bu sorularda Erdoğan açısından negatif bir tablo var. Türkiye’nin kötü yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 60’a yaklaşmış durumda. Erdoğan’ı başarısız bulanlar, başarılı bulanlardan 10-15 puan önde. Ancak bu tabloya bakıp her şey bitti diye düşünmemek gerekir. Çünkü Erdoğan, Şimşek programı yürürlüğe konduğundan beri ekonomiyle ilgili konuşmuyor. Bu programdan vazgeçip yeniden seçim sürecine girildiğinde yaşanan zorlukların suçlusu olarak Şimşek’i gösterip kendisi yeniden kurtarıcı olarak ortaya çıkabilir. Toplumdaki fokurdama halinin patlama potansiyeli olduğunu söyleyen Kömürcü, “AKP’yi ciddi biçimde eritecek olan şey toplumsal muhalefet. Sadece oy kullanmaya endekslenen bir muhalefetin ötesinde; sokakta, fabrikada sendikaların, çiftçilerin dâhil olduğu bir toplumsal muhalefetin yükselişiyle söz konusu olabilir” dedi.