AKP’yle büyüyen kayıp bir nesil

Her yıl bağımsızlığın sembolü olarak kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’na bu yıl da emperyalizme bağlı Saray rejiminin gölgesi altında giriliyor. AKP’nin iktidar olduğu 23 yılda gençler eğitimden sağlığa, istihdamdan ifade özgürlüğüne dek pek çok alanda sorunlar yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) son verilerine göre, 2023'ün birinci çeyreğinde işsizlik azaldı ama 15-24 yaş grubunda yani gençler arasında işsizlik yükseldi.

Ülkenin geleceği olan genç nüfus mutsuz, umutsuz ve işsiz. Araştırmalara göre, gençler geleceklerinden kaygı duyuyor. AKP döneminde eve kapanan genç sayısı artış gösterdi. En dinamik oldukları dönemde ekonomik kriz ve hayat pahalılığı ile karşılaşan gençler, mezun olunca da hem borçlu hem de işsiz olarak yaşam mücadelesi veriyor. TÜİK verilerine göre 15-29 yaş arasındaki her 4 gençten biri ne okuyor ne çalışıyor. Her yıl yeni üniversite mezunlarının eklenmesiyle işsizlik sorunu büyüyor.

Youthall isimli platformun geçen aylarda gerçekleştirdiği "Gençlerin Beklenti ve Yönelimleri Araştırması 2024", gençlerin ekonomik bağımsızlık, gelecek kaygısı ve iş-yaşam dengesi konularındaki sorunlarını ortaya koydu.

Araştırmaya göre, 2 bin 627 genç katılımcı, ekonomik geleceğe dair derin kaygılar taşıyor. Gençlerin yüzde 70,1'i aylık 5 bin TL'nin altında bir gelirle yaşamaya çalışırken, yüzde 64,1'i ailesinden aldığı maddi destekle geçimini sağlıyor.

Gençlerin yüzde 36,8'i aylık 2 bin 500 TL'nin altında bir gelirle geçinmeye çalışırken, yüzde 33,3'ü 2 bin 500 ile 5 bin TL arasında bir gelirle hayatını idame ettiriyor. Yüzde 46,1’i KYK bursu veya kredisiyle yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Ayrıca, yüzde 22,5 oranında genç yarı zamanlı işlerde çalışarak ek gelir elde etmeye çabalıyor.

Gençlerin yüzde 40,9'u gelecekleri konusunda kaygılı olduklarını belirtirken, yalnızca yüzde 35,5'i geleceğe dair umutlu olduklarını ifade ediyor.

Katılımcıların yüzde53,8’i eğitim fırsatlarını değerlendirmek, dil becerilerini ve kültürel deneyimlerini geliştirmek için yurt dışına gitmek istiyor.

KONDA’nın şubat ayında yayımladığı ankete göre ise 18-24 yaş arasındaki gençlerin yüzde 78’i katılmak istediği bir kültür-sanat aktivitesine katılamadığını, yüzde 53’ü yeterli beslenemediğini, yüzde 41’i tedavisini ertelediği bir rahatsızlığı olduğunu söylüyor.

GENÇLER MUTLU DEĞİL

TÜİK tarafından 16 Mayıs Cuma günü yayımlanan iki veri ise ülkedeki gençlerin durumunu özetledi. İş bulamayacağına inandığı için artık iş aramaktan vazgeçen "Umutsuz işsizler" in sayısı ilk çeyrekte 2 milyon 779 bine ulaştı. Umutsuz işsizlerin sayısı geçen yılın ilk çeyreğine göre 706 bin kişi arttı. Umutsuz 100 işsizden yaklaşık 40’ını 15-34 yaş grubundaki gençler oluşturuyor.

15-34 yaş grubundaki 6 milyon 700 bin kişi eğitim görmedikleri gibi istihdamda da yer almıyor. Bu durumda olanların oranı 15-24 yaş grubunda yüzde 22,9, 15-29 yaş grubunda 26,4 seviyesinde bulunuyor. Diğer bir deyişle tam 4 milyon 749 bin genç ne okuyor ne de çalışıyor.