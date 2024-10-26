Akraba diplomasisi

BirGün / ANKARA

AKP iktidarları döneminde bürokraside koltuklar akrabalara dağıtılırken atama kararlarında AKP’li vekillerin, bakanların akrabaları yer almaya devam ediyor. Büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

AKP’li eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ayşe Hilal Sayan Koytak Dışişleri Bakanlığı’ndaki Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü’ndeki görevinden Bahreyn Krallığı Büyükelçiliği’ne atandı.

2005’te AKP Dış İlişkiler Başkanlığı’nda danışmanlık yapmaya başlayan Koytak, 2008’den 2014’e kadar Erdoğan’ın dış politika danışmanlığını yürüttü. 2014’te Başbakanlık Müşavirliği’ne getirildi, 2016’da da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda müsteşar yardımcısı oldu. 2017’de Kuveyt’e büyükelçi olarak atanan Koytak, Haziran 2022’de Cumhurbaşkanı kararıyla merkeze alındı.

EŞİ DOSTU BÜROKRASİDE

2015 yılındaki seçimlerde AKP’den milletvekili seçilen Fatma Betül Sayan Kaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olarak görev yaptı. AKP’nin Merkez Yürütme Kurulu Üyesi olan Betül Sayan Kaya’nın aile üyeleri sık sık bürokrasideki atamalarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ömer Fatih Sayan bir dönem Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı olarak görev yaptı. Ömer Fatih Sayan daha sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atandı. Sayan halen Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığını da yürütüyor.

Ancak Fatma Betül Sayan Kaya’nın bürokrasi koltuğunda oturan kardeşi bununla da sınırlı kalmadı. Kaya’nın bir diğer kardeşi Nazmiye Sümeyye Sayan’ın eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Toptaş döneminde İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı. Nazmiye Sümeyye Sayan’ın DİGİMED Eğitim Danışmanlık Şirketi’nin 2015-2016 yıllarında Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin açtığı üç ayrı "psikolojik destek hizmeti" ihalesinden toplam 1 milyon 30 bin TL’lik iş almıştı, Sayan haksız ihale almakla suçlanmıştı.

Ayrıca, 2013-2021yılları arasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığını yapan Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atandı. Türkiye’nin Slovenya Büyükelçiliği’ne de İkili İlişkiler Genel Müdürü Hayriye Kumaşcıoğlu atandı.

Zambiya Büyükelçiliği’ne Kuzey Afrika Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Barbaros Dicle, İsviçre Büyükelçiliği’ne İkili İlişkiler Genel Müdürü Şebnem İncesu getirildi.

Öte yandan, bazı bakanlıklara da başmüfettiş ve müfettiş atamaları yapıldı.