Akraba kayırma hamlesi kitlesel eylemleri tetikledi

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Endonezya'da Devlet Başkanı Joko Widodo ve halefi Prabowo Subianto'ya sadık siyasi partilerin seçim yasasında değişikliğe hazırlanması ülkeyi karıştırdı.

Söz konusu partilerin, Widodo'nun en küçük oğlu 29 yaşındaki Kaesang Pangarep'in valilik seçimlerinde aday olabilmesi için Anayasa Mahkemesinin 30 yaş sınırına yönelik kararını engellemeye çalıştıkları yönündeki haberlerin ardından, ülke genelinde büyük şehirlerde kitlesel protestolar başladı.

Başkent Cakarta’da protestocular parlamento binasını basmaya çalıştı. Protestolara aktivistler, öğrenciler, işçiler ve Endonezyalı ünlüler ve müzisyenler de katılarak ülkedeki demokrasiye ilişkin endişelerini dile getirdi. Anayasa Mahkemesi, 20 Ağustos'ta, 30 yaş altındakilerin bölge valilikleri için adaylığını engelleyen yaş sınırına yapılan itirazı reddetmişti. Önceki gün parlamento, valilik için asgari yaşın göreve başlama sırasında 30 olarak değiştirilmesi ve adaylık şartlarının daha da hafifletilmesi için acil bir önergeyi kabul etmişti.