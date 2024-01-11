Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Akraba öldürme suçundan hapis cezası olan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 11.01.2024 14:47
  • Giriş: 11.01.2024 14:47
  • Güncelleme: 11.01.2024 14:47
Kaynak: İHA
Akraba öldürme suçundan hapis cezası olan şahıs yakalandı

Karabük’te yakın akrabayı öldürme suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen saha çalışmalarında "yakın akrabayı öldürme" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.K., yakalandı. 

Şahıs, tamamlanan adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 