Akrabaya özel kadro açtılar

Üniversitelerde kadrolaşma sık sık tartışılırken daha önce onlarca ismin karı koca veya akraba olduğu ve zorla bağış toplanmasıyla gündeme gelen Muş Alpaslan Üniversitesi, kişiye özel ilanlar yayımlandı. Üniversite, profesör, doçent, doktor öğretim üyesi ve araştırma görevlisi olmak üzere 33 farklı akademik kadro alınacağını duyurdu.

Daha önce uygulamalı bilimler fakültesinde dekan yardımcısı olan Özer Kurt’un akrabası Ayşe Nida Kurt için özel şartlı ilan verildi. Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Bitki Genetiği ve Islahı anabilim dalı için verilen doktor öğretim üyesi ilanında, “Doktorasını Çayır, Mera ve Yem Bitkileri alanında yapmış olmak. Yem bitkileri yetiştiriciliğinde organik gübre kullanımı ve yem bitkilerinde tuz stresi ile ilgili çalışmaları bulunmak” şartı arandı.

Ayşe Nida Kurt’un “Bazı tek yıllık çim çeşitlerinin (Lolium multiflorum L.) yem verim ve kalitesi üzerine farklı gübre uygulamalarının etkileri” başlıklı bir doktora tezi ile “Tuz stresinin kuş ayağı yonca (lotus corniculatus) bitkisinde çimlenme ve fide büyüme parametreleri üzerindeki etkisi” başlıklı çalışması bulunuyor.

Fen Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü İngiliz Dili ve Edebiyatı anabilim dalı için verilen doktor öğretim üyesi kadrosu ilanında da, “Doktorasını İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. Bilim kurgu tiyatrosu veya distopik edebiyat ile ilgili çalışmaları bulunmak” şartı arandı. Şartları karşılayan kişi olan Kader Güzel’in, “Yirmi birinci yüzyıl Britanya tiyatrosunda distopik bilim kurgu” ve “Bir distopik bilim kurgu oyunu örneği olarak Landscape With Weapon’ın mühendislik etiği bağlamında incelenmesi” başlıklı çalışması var.

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İÇİN ÇEVRE MÜHENDİSİ

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Gıda Bilimi anabilim dalına alınacak doktor öğretim üyesi kadrosu için “Doktorasını Çevre Mühendisliği alanında yapmış olmak. Kömürün desülfürizasyonu ve mikrobiyal yakıt hücreleri hakkında çalışmaları bulunmak” şartı arandı.

Şartları karşılayan kişi olan Gizem Hazan Akçay’ın, “Laboratuvar ölçekli bir mikrobiyal yakıt hücresinde atık su arıtımı ve elektrik üretimi” başlıklı doktora tezi ve “Meşe Külü Çıkarımı ile Kömürün desülfürizasyonu” başlıklı çalışmaları bulunuyor.