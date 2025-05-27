Akran zorbalığı artıyor

Haber Merkezi

FutureBright Group, akran zorbalığı hakkında kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre; güç arayışının çocuklara sıçraması akran zorbalığının hızla yükselmesine neden oldu. Araştırma sonuçlarına göre; akran zorbalığının yüzde 95’i okullarda yaşanıyor.

Akran zorbalığının dağılımına bakıldığında çocukların yüzde 23’ü zorbalık mağduru, yüzde 50’si zorbalığa şahit olan, yüzde 1’i zorbalığı uygulayan, yüzde 2’si aynı anda hem mağdur olup hem zorbalık uygulayan, yüzde 24’ü ise kaygısız yani akran zorbalığı yaşamamış, yaşatmamış ya da şahit olmamış çocuklardan oluşuyor.