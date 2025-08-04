Akran zorbalığına uğrayan çocuk sayısı 2 kat arttı

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Hasan Ali Güler, akran zorbalığına uğrayan çocuk sayısında artış olduğunu belirtti.

Dr. Güler, Son dönemde ailelerin gündeminde yoğunlukla yer alan akran zorbalığı konusunda önerilerde bulundu. Durumun önemini vurgulayan Dr. Güler, şunları kaydetti:

"Akran zorbalığından öncelikle çocuğun ya da gencin farkında olması gerekiyor. Son yapılan çalışmalar da bu açıdan bize bunu gösteriyor. Artık çocuklar ve gençler kendilerine yapılan davranışların zorbalık olduğuyla alakalı daha çok farkındalık sahibiler. Çocuklar ve ergenler, ‘Sen beni zorbalıyorsun’ cümlesini, bu kalıbı daha sık kullanmaya başladı, onu görüyoruz. Bu olumlu bir durum. Bunu mutlaka aileyle paylaşmaları gerekiyor. Ailenin şu alanı açması gerekiyor; ‘Gün içinde yaşadığı olumsuz bir durumu eve geldikten sonra bizimle paylaşmalısın.’ Ayrıca çocuğu yargılayıcı, eleştirici bir tutumdan da uzak durmak gerekiyor. Okulda böyle bir muameleye maruz kalmıştır, eleştirilmiş, belki aşağılanmış, dışlanmıştır. Sanki bunun devamını uyguluyormuş gibi bir mesajı çocuğa vermememiz gerekiyor. Öncelikle zorbalık ne yaşamış? Neye maruz kalmış? Bunu öğrenmesi gerekiyor ailelerin. Daha sonra da hemen okulda öğretmenlerle önce sınıf öğretmeniyle, sonra okul öğretmeniyle iletişime geçmesi gerekiyor."