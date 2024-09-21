'Aksaklık' denilmişti | Bakan Tekin: Öğretmen atama sonuçları yanlışlıkla açıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, e-Devlet'te yayımlanan ancak kısa sürede kaldırılan mülakat sonuçlarıyla ilgili "Bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı" dedi.

Bakan Yusuf Tekin, CNN Türk'te katıldığı program gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili bilgi veren Tekin, "Danıştay'dan kararın çıkmasını bekliyoruz" dedi.

Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğretmen adaylarımızın KPPS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar."

"MÜLAKAT SONUÇLARI YANLIŞLIKLA AÇILDI"

Tekin, geçtiğimiz günlerde e-Devlet'te yayımlanan mülakat sonuçlarının kısa süre sonra kaldırılmasıyla ilgili konuştu. Tekin, "Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı" diye konuştu.

CEMAATLERLE PROTOKOL TARTIŞMASI

Cemaat ve dinci vakıflarla yapılan protokollere yönelik tepkiler hakkında da konuşan Yusuf Tekin, "Israrla altını çizerek söylüyorum; Bakanlığımızın protokolleri var standart. Sivil toplum kurumlarına herhangi bir kaynak söz konusu değil. Hukuki tüzel kişilerle protokol imzalayabilirim. STK'ları İçişleri Bakanlığı denetliyor. Parlamentodaki tartışma buydu. İçişleri Bakanlığı'ndan bana sivil toplum örgütü olarak gelmiş. Dün Suna ve İnan Kıraç Vakfı ile protokol yaptık. Cemaat tarikat diye tanımladıkları protokolün sayısı 8-10 tane bir şeydir. Protokollerde inisiyatif tamamen bakanlığa aittir" sözlerine yer verdi.