Akşam gazetesi yazarı ile eski MHP'li milletvekili arasında kira davası

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, eski MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'dan davacı olduğunu açıkladı. Pazarcı, sosyal medyada yaptığı açıklamada kiracısının evden çıkmadığı iddiasıyla davacı olduğunu bildirdi.

Pazarcı'nın açıklamarına göre; eski MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı kiranın düşük olması nedeniyle evden ayrıldı ancak kızını eve yerleştirdi.

Pazarcı X hesabından yaptığı paylaşımda süreci şöyle anlattı:

"Size soruyorum, yaparlar mı, bu gidişle evin tapusunu da isterler mi?

Kiracım eski Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı. Eve kızını yerleştirdi, 6.250 lira kira ödüyor. 10 yılı geçti, çıkmıyor.

Dün kira artış talepli davamız vardı. Dilekçe vermiş. Yapamazmışım, kira bedelinin tespitini isteyemezmişim. Öyle bir hakkım yokmuş. Hatta beni şikayet etme hakkını da saklı tutuyormuş beyefendi.

Öyle diyor...

Ev onun mu benim mi anlayamadım!

Bayağı bir söz söyledim, keşke gelseydi yüzüne derdim. Avukatı aktarır artık.

Burada 'Kiracı evime çöktü, gitmiyor' diye sızlanan çok var ve haklılar. Daha bir de tahliye davası süreci var önümüzde..."