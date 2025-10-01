Akşam noterler açık mı? Nöbetçi noterler akşam açık mı?

Vatandaşların en çok merak ettiği sorulardan biri “Akşam noterler açık mı?” sorusu oluyor. Türkiye’de noterler hafta içi mesai günlerinde 08.30 – 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Yani normal şartlarda noterler akşam saatlerinde kapalıdır. Hafta sonu ise genel olarak hizmet verilmez.

NÖBETÇİ NOTERLER AKŞAM AÇIK MI?

Peki nöbetçi noterler akşam açık mı? Türkiye Noterler Birliği tarafından başlatılan uygulama kapsamında büyükşehirlerde belirlenen nöbetçi noterler, hafta sonu ve özellikle cumartesi günleri öğleden akşama kadar hizmet vermektedir. Çoğu nöbetçi noter 10.00 – 16.00 arası açık olurken, bazı illerde akşam saatlerine kadar hizmet süresi uzatılabiliyor. Ancak gece geç saatlere kadar açık noter bulunmamaktadır.

RESMİ TATİL VE HAFTA SONU DURUMU

Normal noterler resmi tatil günlerinde ve pazar günleri kapalıdır. Ancak nöbetçi noter uygulaması, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde vatandaşların işlemlerini aksatmaması için hafta sonu devreye girer. Bu sayede özellikle araç alım-satım işlemleri, vekaletname veya acil noter onayları hafta sonu da yapılabilir.

NEDEN NÖBETÇİ NOTER UYGULAMASI VAR?

Türkiye’de noter işlemleri resmi belgeler için zorunlu olduğundan, iş yükü oldukça fazladır. Vatandaşların hafta içi mesai saatlerinde noter işlemlerine yetişememesi nedeniyle nöbetçi noter uygulaması geliştirilmiştir. Bu sayede akşam olmasa da, hafta sonu belirli saatlerde vatandaşların ihtiyacı karşılanır.

Özetle, akşam noterler açık değildir. Ancak nöbetçi noterler, özellikle hafta sonu ve bazı durumlarda akşamüstü saatlerine kadar hizmet verebilmektedir. Akşam saatlerinde acil noter işlemi yapmak isteyen vatandaşların, bulundukları şehirdeki nöbetçi noter listesine göz atması gerekir.