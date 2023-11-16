Akşam saatlerinde şüpheli çanta paniği

Aydın’ın Efeler ilçesinde Bey Camii önündeki duvara bırakılan şüpheli çanta ekipleri harekete geçirdi. Çantadan kişisel eşyaların çıkması herkesi rahatlattı.

Olay, Efeler ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vatandaşlar, Bey Camii önünde bulunan duvarda şüpheli bir çanta olduğunu fark etti. Durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Bomba imha ekiplerinin gelmesiyle çantada yapılan incelemede kişisel eşyaların bulunduğu tespit edildi. Çantanın duvarda unutulduğunun fark edilmesi ve özel eşyaların çıkması çevredeki vatandaşlara derin bir ‘oh’ çektirdi.