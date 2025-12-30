Akşam TV Yayın Akışı Belli Oldu! Bugün TV’de Ne Var? (30 Aralık 2025 Salı)

KANAL KANAL AKŞAM YAYIN AKIŞI

Kanal Yayın Saat Tür TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı 20.00 Dizi TRT 1 Mavzer – Türk Sineması 00.15 Film TRT 1 Seksenler – Tekrar 01.45 Dizi ATV Takip: İstanbul 20.00 Yabancı Film ATV Kaçış Planı 21.50 Yabancı Film SHOW TV Rüya Gibi 20.00 Yeni Bölüm SHOW TV Nasipse Olur 00.15 Film Kanal D İnek Şaban 20.00 Film Kanal D Altın Kafes 23.30 Dizi Star TV Vizontele Tuuba 20.00 Film Star TV Karaoğlan Geliyor 00.30 Film NOW TV Kıskanmak 20.00 Yeni Bölüm NOW TV Sahtekarlar 23.30 Film TV8 MasterChef Türkiye 20.00 Yarışma TV8 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 01.15 Yarışma

