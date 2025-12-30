Akşam TV Yayın Akışı Belli Oldu! Bugün TV’de Ne Var? (30 Aralık 2025 Salı)

Giriş / Abone Ol
Bu akşam TV’de hangi dizi ve filmler ekranlara damga vuracak, prime time yayın akışında izleyicileri neler bekliyor? TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışında sürpriz yapımlar var mı, saat kaçta başlıyor? Tüm yanıtlar haberimizde.

BirBilgi
  • 30.12.2025 17:37
Akşam televizyon yayın akışı açıklandı. “Bugün TV’de ne var?”, “kanalların günlük yayın akışı”, “prime time yayın akışı” ve “kanal kanal yayın saatleri” sorularının yanıtı belli oldu. TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, NOW TV ve TV8 akşam yayın akışı ile dikkat çeken dizi, film ve programlar ekrana geliyor. İşte akşam TV yayın akışı ve ayrıntılar…

KANAL KANAL AKŞAM YAYIN AKIŞI

KanalYayınSaatTür
TRT 1Mehmed: Fetihler Sultanı20.00Dizi
TRT 1Mavzer – Türk Sineması00.15Film
TRT 1Seksenler – Tekrar01.45Dizi
ATVTakip: İstanbul20.00Yabancı Film
ATVKaçış Planı21.50Yabancı Film
SHOW TVRüya Gibi20.00Yeni Bölüm
SHOW TVNasipse Olur00.15Film
Kanal Dİnek Şaban20.00Film
Kanal DAltın Kafes23.30Dizi
Star TVVizontele Tuuba20.00Film
Star TVKaraoğlan Geliyor00.30Film
NOW TVKıskanmak20.00Yeni Bölüm
NOW TVSahtekarlar23.30Film
TV8MasterChef Türkiye20.00Yarışma
TV8Zuhal Topal’la Yemekteyiz01.15Yarışma

BU AKŞAM TV’DE NELER VAR?

Akşam televizyon yayın akışı oldukça zengin. TRT 1’de tarihi dizi Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de aksiyon dolu yabancı film kuşağı, Show TV’de yeni bölüm heyecanı, Kanal D’de nostaljik Türk filmi keyfi, Star TV’de sevilen yerli filmler ve NOW TV’de dikkat çeken dram yapımları izleyicilerle buluşuyor. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışma heyecanı prime time kuşağına damga vuruyor.

Bugün TV’de ne var?

Tüm büyük kanallarda dizi, film ve yarışmalarla dolu zengin bir akşam yayın akışı izleyicileri bekliyor.

Prime time yayın akışında hangi yapımlar öne çıkıyor?

TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV’de Rüya Gibi, TV8’de MasterChef Türkiye ve ATV’de aksiyon filmleri dikkat çekiyor.

Akşam televizyon yayın akışına nereden bakılır?

Kanal kanal yayın saatlerini bu içerikten detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

