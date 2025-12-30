Akşam TV Yayın Akışı Belli Oldu! Bugün TV’de Ne Var? (30 Aralık 2025 Salı)
Bu akşam TV’de hangi dizi ve filmler ekranlara damga vuracak, prime time yayın akışında izleyicileri neler bekliyor? TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, NOW ve TV8 yayın akışında sürpriz yapımlar var mı, saat kaçta başlıyor? Tüm yanıtlar haberimizde.
Akşam televizyon yayın akışı açıklandı. “Bugün TV’de ne var?”, “kanalların günlük yayın akışı”, “prime time yayın akışı” ve “kanal kanal yayın saatleri” sorularının yanıtı belli oldu. TRT 1, ATV, Show TV, Kanal D, Star TV, NOW TV ve TV8 akşam yayın akışı ile dikkat çeken dizi, film ve programlar ekrana geliyor. İşte akşam TV yayın akışı ve ayrıntılar…
KANAL KANAL AKŞAM YAYIN AKIŞI
|Kanal
|Yayın
|Saat
|Tür
|TRT 1
|Mehmed: Fetihler Sultanı
|20.00
|Dizi
|TRT 1
|Mavzer – Türk Sineması
|00.15
|Film
|TRT 1
|Seksenler – Tekrar
|01.45
|Dizi
|ATV
|Takip: İstanbul
|20.00
|Yabancı Film
|ATV
|Kaçış Planı
|21.50
|Yabancı Film
|SHOW TV
|Rüya Gibi
|20.00
|Yeni Bölüm
|SHOW TV
|Nasipse Olur
|00.15
|Film
|Kanal D
|İnek Şaban
|20.00
|Film
|Kanal D
|Altın Kafes
|23.30
|Dizi
|Star TV
|Vizontele Tuuba
|20.00
|Film
|Star TV
|Karaoğlan Geliyor
|00.30
|Film
|NOW TV
|Kıskanmak
|20.00
|Yeni Bölüm
|NOW TV
|Sahtekarlar
|23.30
|Film
|TV8
|MasterChef Türkiye
|20.00
|Yarışma
|TV8
|Zuhal Topal’la Yemekteyiz
|01.15
|Yarışma
BU AKŞAM TV’DE NELER VAR?
Akşam televizyon yayın akışı oldukça zengin. TRT 1’de tarihi dizi Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV’de aksiyon dolu yabancı film kuşağı, Show TV’de yeni bölüm heyecanı, Kanal D’de nostaljik Türk filmi keyfi, Star TV’de sevilen yerli filmler ve NOW TV’de dikkat çeken dram yapımları izleyicilerle buluşuyor. TV8’de ise MasterChef Türkiye yarışma heyecanı prime time kuşağına damga vuruyor.
Bugün TV’de ne var?
Tüm büyük kanallarda dizi, film ve yarışmalarla dolu zengin bir akşam yayın akışı izleyicileri bekliyor.
Prime time yayın akışında hangi yapımlar öne çıkıyor?
TRT 1’de Mehmed: Fetihler Sultanı, Show TV’de Rüya Gibi, TV8’de MasterChef Türkiye ve ATV’de aksiyon filmleri dikkat çekiyor.
Akşam televizyon yayın akışına nereden bakılır?
Kanal kanal yayın saatlerini bu içerikten detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.
SONUÇ: BU AKŞAM TELEVİZYONDA ZENGİN YAYIN AKIŞI VAR
Akşam televizyon yayın akışında bugün; diziler, filmler ve yarışma programları ile dolu dolu bir yayın planı yer alıyor. “Bugün TV’de ne var?” ve “bu akşam televizyonda ne izleyebilirim?” diyenler için tüm ayrıntılar netleşmiş durumda. Keyifli seyirler!