Aksaray belediye başkanı kimdir ve Aksaray hangi partide? (2025 Güncel)

31 Mart 2024 yerel seçimleri sonucu birçok ilde sürpriz sonuçlar yaşandı ve Aksaray'ın belediye başkanı kim ve hangi partiden sorusu da sıklıkla merak ediliyor. Aksaray Belediye Başkanına dair bilgiler şöyle:

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANI KİM VE NERELİ?

Aksaray'ın Belediye Başkanı Enver Dinçer'dir. AKP'li Enver Dinçer, 1981 yılında Aksaray'da dünyaya gelmiştir. Enver Dinçer, 2 dönemdir Aksaray'ın belediye başkanıdır.

31 MART 2024 AKSARAY SEÇİM SONUCU

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde AKP'li Enver Dinçer, oyların yüzde 36,85'ini alarak belediye başkanı seçildi. En yakın adayı MHP'li İrfan Çıtak yüzde 28,72 ile ikinci, İYİ Partili Mustafa Tuprul Karacaer ise yüzde 20,28'le üçüncü sırada kaldı. CHP'nin adayı Pelinsu Yıldırım Demir ise oyların yüzde 7,79'unu toplayabildi.