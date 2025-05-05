Aksaray Cezaevi'nde sistematik ayrımcılık: LGBTİ+ tutuklular tek kişilik hücrede tutuluyor

Tugay CAN

Aksaray T Tipi Cezaevi’nde tutulan altı LGBTİ+ tutuklu, sistematik ayrımcılık, kötü muamele ve hukuksuz uygulamalarla karşı karşıya.

Yargı süreçleri devam eden tutuklular, cezaevi yönetiminin transfobik ve homofobik tutumlar sergilediğini ve bu ayrımcılığın kurumsallaştığını belirtiyor.

Henüz cezaları kesinleşmemiş olan H.S., M.B., R.D., S.E., E.K. ve G.Y. adlı tutuklular, uzun süredir tek kişilik hücrelerde tutuluyor. Ayrı bir koğuş açılması talebiyle cezaevi yönetimine başvuran tutuklular, “Üç kişi için ayrı koğuş açamayız” yanıtıyla karşılaştı.

Tutuklulardan G.Y’nin avukatı Yağmur Çağla Demirtaş, “Tutukluluk durumunda ağırlaştırılmış müebbet ceza şartlarına maruz kalıyorlar” dedi.

BİR KİŞİ ÖLÜM ORUCUNA BAŞLADI

Cezaları henüz hükme bağlanmamış olan LGBTİ’ler ceza infaz kanununda var olan haklarından faydalanmak istiyor.

Ancak cezaevinin mevcut maddi şartlarının yetersiz olması, tutukluların temel haklardan dahi mahrum kalmasına yol açıyor.

Diğer mahkumlar saat 10.00 ile 16.00 arasında havalandırmadan yararlanırken, hücrede tutulan tutuklulara yalnızca bir saatlik havalandırma hakkı tanınıyor.

Öte yandan söz konusu şartlar sebebiyle tek kişilik hücrede tutulan tutuklulardan E.K ölüm orucuna başladı.

“REVİRE BİLE ÇIKAMIYORUZ”

Tutuklulardan R.D.'nin kanser hastası olduğu ve "tek kişilik hücrede kalamayacağı" yönünde raporu bulunduğu bildirildi.

H.S. ise astım ve kronik bronşit başlangıcı nedeniyle sağlık açısından risk altında. M.B.’nin de ortopedik rahatsızlıkları bulunuyor.

Tutuklular, aldıkları disiplin cezaları nedeniyle revire dahi çıkarılmadıklarını dile getirdi.

"TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANMIYOR"

Avukat Demirtaş, müvekkili G.Y.’ye hâlâ yastık verilmediğini, eski yorganlarla idare ettiğini belirtti.

Demirtaş, şunları söyledi:

“Kendisine hala yastık verilmemiş. Diğer mahkumların kullandığı yorganları kullanmak zorunda. Ayrıca havalandırmadan da yararlanamıyor. Bize kantinde eksiklerin bulunduğunu söyledi, ancak hücrede oldukları için de bir mutfakları yok. Kıyafetlerini yıkamak ve kurutmak için de alanları mevcut değil. Bunlar infaz yasasına uygun değil. Bu insanların cezaları hükme bağlanmış değil, ancak ağırlaştırılmış müebbet cezası şartlarına maruz bırakılıyorlar.”

CEZAEVİ YÖNETİMİ AÇIKLAMA YAPMAKTAN KAÇINDI

BirGün’ün ulaştığı Aksaray T Tipi Cezaevi yönetimi ise iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

Cezaevi yönetimi, “hiçbir mahkum adına dışarıya bilgi veremeyeceğini” belirterek tutukluların CİMER, savcılık ya da cezaevi müdürlüğüne başvurabileceğini belirtti.