Aksaray'da 16 yaşındaki çocuk akranı tarafından öldürüldü

Aksaray’da 16 yaşındaki Mustafa Yağız Edik tartıştığı arakdaşı 16 yaşındaki R.M. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, gece saatleri sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde meydana geldi.

R.M. ile Mustafa Yağız Edik arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada R.M., Edik'i bıçakla göğsünden yaraladı. R.M. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Mustafa Yağız Edik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

R.M. aynı mahallede yakalanıp, gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemede ise 2 bıçak bulundu.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.