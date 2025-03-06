Aksaray'da 7 metre genişliğinde obruk oluştu: Bölge halkı tedirgin
Aksaray’ın Eskil ilçesinde 7 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi. Yol ve tarla üzerinde oluşan çöküntü çevrede paniğe neden olurken, yurttaşlar yetkililerden inceleme yapılmasını istedi.
Kaynak: İHA
Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde obruk oluştu.
Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide obruk oluştu.
Bir kısmı tarlada bir kısmı da tarla yolunu kapsayan obruğu gören çevre halkı tedirginlik yaşarken, obruğu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.
Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk yurttaşları korkuttu.
Obrukla ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi veren yurttaşlar bölgede inceleme ve araştırma yapılmasını bekliyor.