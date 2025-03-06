Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aksaray'da 7 metre genişliğinde obruk oluştu: Bölge halkı tedirgin

Aksaray’ın Eskil ilçesinde 7 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde bir obruk meydana geldi. Yol ve tarla üzerinde oluşan çöküntü çevrede paniğe neden olurken, yurttaşlar yetkililerden inceleme yapılmasını istedi.

Güncel
  • 06.03.2025 09:32
  • Giriş: 06.03.2025 09:32
  • Güncelleme: 06.03.2025 09:36
Kaynak: İHA
Aksaray'da 7 metre genişliğinde obruk oluştu: Bölge halkı tedirgin
Fotoğraf: İHA

Aksaray’ın Eskil ilçesinde yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde obruk oluştu.

Aksaray’ın Eskil ilçesine bağlı Karakol-Şekerler yolu Akraç mevkiindeki boş arazide obruk oluştu.

Bir kısmı tarlada bir kısmı da tarla yolunu kapsayan obruğu gören çevre halkı tedirginlik yaşarken, obruğu cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

Yaklaşık 7 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde olan obruk yurttaşları korkuttu.

Obrukla ilgili yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi veren yurttaşlar bölgede inceleme ve araştırma yapılmasını bekliyor.

BirGün'e Abone Ol