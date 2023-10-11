Aksaray'da ağabeyi tarafından darbedilen kişi yaralandı
Kaynak: AA
Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıkan kavgada kardeşini darbeden ağabey ile 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Bilal T. ile kardeşi İbrahim T, Filikçi köyünde tarlaya silaj dökülmesi meselesinden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada taş, sopa ve kürekle birbirlerine saldıran kardeşlerden İbrahim T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İbrahim T, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, Bilal T. ile kavgaya karıştığı değerlendirilen Sezai T. ve Dursun T'yi gözaltına aldı.
Öte yandan, kavga anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.