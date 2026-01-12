Aksaray'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı, 8 kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
Kaynak: AA
​​​​​​​AKSARAY (AA) - Aksaray'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Metin A. idaresindeki 68 AAH 250 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, Ömer İ. yönetimindeki 68 AAD 532 plakalı ambulansla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ambulans sürücüsü Ömer İ, sağlık çalışanları Pınar D. ve Esma H. ile araç sürücüsü Metin A, araçta bulunan Dede A, Sibel K, Zeynep A. ve Gülseren A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

