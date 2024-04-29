Aksaray'da aracın çarptığı yaya ağır yaralandı
Aksaray'da, bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.
Kaynak: AA
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen araç, Aksaray-Ankara kara yolunun 30. kilometresinde yürüyen Neşet T'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Neşet T, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kayseri'de yaşayan Neşet T'nin, 7 Nisan'da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, İstanbul'a yürüyerek gideceğini belirttiği öğrenildi.