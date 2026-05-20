Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aksaray'da askeri araç devrildi: 2 personel yaralandı

Aksaray-Nevşehir kara yolunda Konya'dan Kayseri yönünde seyir halinde olan askeri araç, henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak devrildi. Kazada 2 asker yaralandı.

Güncel
  • 20.05.2026 16:31
  • Giriş: 20.05.2026 16:31
  • Güncelleme: 20.05.2026 16:35
Kaynak: DHA
Aksaray'da askeri araç devrildi: 2 personel yaralandı
Fotoğraf: DHA
google-news BirGün'ü Google'da favori kaynak olarak tanımlayın. Tıkla ve anında ekle

Aksaray'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 personel yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi.

Konya’dan Kayseri'ye giden askeri araç, henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada 2 asker yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 personel, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

BirGün'e Abone Ol