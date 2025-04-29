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Aksaray'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadının annesini silahla yaraladı

Aksaray'da Mahmut Ö. isimli erkek, boşanma aşamasında olduğu kadının annesini Zübeyde D'yi yaşadığı tartışmanın ardından silahla yaraladı.

Kadın
  • 29.04.2025 14:12
  • Giriş: 29.04.2025 14:12
  • Güncelleme: 29.04.2025 14:13
Kaynak: AA
Aksaray'da bir erkek, boşanma aşamasında olduğu kadının annesini silahla yaraladı
Fotoğraf: İHA

Aksaray'da Zübeyde D. isimli kadın, kızının boşanma aşamasında olduğu erkeğin silahlı saldırısına uğradı.

Mahmut Ö, Fatih Mahallesi'ndeki evde tartıştığı Zübeyde D'yi tabancayla yaraladı.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zübeyde D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan Mahmut Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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