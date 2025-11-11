Aksaray'da bir kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürüldü

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde silahla vurulan kadın yaşamını yitirdi.

İbrahim D. (55) Kızılay Mahallesi'ndeki evinde birlikte yaşadığı Selvi K. (50) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim D. tabancayla kadını yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Selvi K'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli İbrahim D. ise polis ekiplerince saklandığı inşaat alanında gözaltına alındı.