Aksaray'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi!
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde G.Y. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından henüz bilinmeyen nedenle öldürüldü. G.Y'nin ablasını da yaralayan H.E.Y. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından annesinin mezarı başında av tüfeğiyle vurulan kadın hayatını kaybetti, ablası ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Oğuzlar köyünde H.E.Y. (46), boşanma aşamasında olduğu G.Y. (35) isimli kadın ile ablası B.Ç'ye (46) annelerinin mezarını ziyaret ettikleri sırada av tüfeğiyle ateş edip kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede G.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan B.Ç, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
H.E.Y, jandarma ekiplerince yakalandı.