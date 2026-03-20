Aksaray'da bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi!

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde G.Y. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından henüz bilinmeyen nedenle öldürüldü. G.Y'nin ablasını da yaralayan H.E.Y. gözaltına alındı.

Kadın 20.03.2026 17:26 Giriş: 20.03.2026 17:26

Güncelleme: 20.03.2026 17:39 Kaynak: AA

Fotoğraf: AA