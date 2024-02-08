Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aksaray'da bir kişi odunlukta ölü bulundu

Ajans Haberleri
  • 08.02.2024 17:19
  • Giriş: 08.02.2024 17:19
  • Güncelleme: 08.02.2024 17:19
Kaynak: AA
Aksaray'da bir kişi odunlukta ölü bulundu

Aksaray'da bir kişi evinin bahçesindeki odunlukta ölü bulundu.

Ereğlikapı Mahallesi'ndeki müstakil evde ikamet eden Hüsnü Aktaş'ı (79), yakınları bahçedeki odunlukta yerde hareketsiz buldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Aktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol