Aksaray'da bir kişi, 'sosyal medyada Erdoğan’a hakaret'ten tutuklandı

Aksaray merkeze bağlı Göksugüzel köyünde yaşayan 52 yaşındaki Erol B. isimli kişi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret ve 'terör propagandası' iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da Erol B. isimli kişi, Cumhurbaşkanı’na hakaret ve 'terör propagandası' iddiasıyla tutuklandı.

Merkeze bağlı Göksugüzel köyünde yaşayan Erol B'nin (52), sosyal medya hesabından AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerine hakaret içerikli paylaşım yaptığı öne sürüldü.

Paylaşımlarında 'terör örgütü propagandası' içeren sloganlar atarak pompalı tüfekle havaya ateş ettiği belirtilen kişi, Aksaray Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Erol B'ye yönelik düzenlenen operasyonda ruhsatsız tüfek ve çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınarak yapılan işlemlerin ardından hakim karşısına çıkarılan Erol B, 3713 sayılı kanun uyarınca ‘terör örgütü propagandası yapma’, Türk Ceza Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanına hakaret, ‘meskun mahalde silah atmak’ suçlarından tutuklanarak Aksaray T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.