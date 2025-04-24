Aksaray'da boşanma aşamasında olduğu kadına şiddet uygulayan erkek serbest bırakıldı!

Aksaray'da dün boşanma aşamasında olduğu kadına şiddet uygulayan Oğuzhan K. (37), polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. Berna K, boşanma aşamasında olduğu Oğuzhan K'nin eve gelmesi nedeniyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden polisten yardım istedi.

Polis ekipleri olay yerine hareket ederken Oğuzhan K, kaçmaya çalışan Berna K'yi balkonda darp etti. Yaralanan Berna K, yere yığıldı.

Eve gelen polis ekipleri, uzaklaştırma kararı 4 gün önce biten Oğuzhan K'yi gözaltına aldı. Berna K. ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, "Ayrılma aşmasındaki eşim beni darbetti. Daha önce de şiddet görmüştüm. Eşimden şikayetçiyim, çocuğumun yanında beni bu hale getirdi. Bana saldırdığında öldürmek istedi. Polisler gelmese canımı kurtaramayacaktım" dedi.

Berna K, tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Oğuzhan K. de polisteki ifadesinin ardından serbest kaldı. Oğuzhan K. hakkındaki adli işlemin devam ettiği belirtildi.