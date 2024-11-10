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Aksaray'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 10.11.2024 11:34
  • Giriş: 10.11.2024 11:34
  • Güncelleme: 10.11.2024 11:34
Kaynak: AA
Aksaray'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Dere Mahallesi'ndeki bir oyun salonu önünde 2 grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Ü, Ahmet K. ve Erhan B. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Ü'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

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