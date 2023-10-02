Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: DHA
Aksaray'da devrilen motosikletin sürücüsü Soner Balkır (20), hayatını kaybetti.
Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Bahçeli Mahallesi Kurtuluş Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi.
Soner Balkır yönetimindeki plakasız motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Balkır yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri gönderildi.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Balkır, kurtarılamadı.