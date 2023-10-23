Aksaray'da düğünde bir kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Aksaray'da düğünde bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 zanlıdan birinin tutuklanmasına karar verildi.

21 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki düğünde Dursun C'nin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili şüpheliler Kemal, Mehmet ve Mahmut B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kemal B, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet ve Mahmut B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'ndeki bir düğünde Dursun C. ve arkadaşı Ayhan A, bir grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu tabancayla vurulmuştu.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dursun C, hayatını kaybetmişti.