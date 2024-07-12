Aksaray'da düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan 6 kişi yakalandı

Aksaray'da düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş ettikleri belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel toplum güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent merkezindeki düğünlerde tüfek ve tabancalarla havaya ateş açan, kaydettikleri görüntüleri de sosyal medyada paylaşan 6 kişi tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve otomobillerindeki aramalarda, 7 ruhsatsız av tüfeği ve 7 tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi.