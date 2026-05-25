Aksaray'da elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Aksaray’ın Eskil ilçesinde süt sağma makinesiyle çalıştığı sırada elektrik akımına kapılan 47 yaşındaki Mihriban Eski ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Eski’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Aksaray’ın Eskil ilçesinde, süt sağma makinesi ile süt sağarken elektrik akımına kapılan Mihriban Eski (47) ağır yaralandı.
Olay, dün akşam saatleri sıralarında Eskil ilçesi Kaputaş köyünde meydana geldi.
Mihriban Eski, evlerinin yanında bulunan ahırda süt sağdığı sırada akıma kapıldı.
Durumu fark eden yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Eski, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Eski’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.