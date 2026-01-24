Aksaray'da et taşıyan TIR, bariyere çarpıp devrildi; 1 ölü

AKSARAY-Konya kara yolunda bariyere çarpıp, devrilen et yüklü TIR'ın şoförü Rıza Er (56), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Aksaray-Konya kara yolu 55’inci kilometresinde meydana geldi. Rıza Er yönetimindeki 68 BR 409 plakalı TIR, kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Devrilen aracın kabininde sıkışan Er, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İncelemede; Er'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Rıza Er'in cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

----------------------

-Bariyerlere çarpan tırın görüntüsü

-Yola saçılan etlerin görüntü

-Ekiplerin sürücüyü kabinden çıkarmak için çalışması

-Kaza yerinden genel görüntü

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA