Aksaray'da evde çıkan yangında 16 yaşındaki çocuk öldü
Aksaray'ın Eskil ilçesinde saat 11.00 sıralarında Abdurrahman ve Hatice Dağlı çiftin evinin oturma odasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının dumanından etkilenen 16 yaşındaki Merve Dağlı isimli çocuk kaldırıldığı hastanede öldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
Aksaray'ın Eskil ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen zihinsel engelli Merve Dağlı (16), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Güneşli köyünde meydana geldi. Abdurrahman ve Hatice Dağlı çifti, evlerinin yakındaki ağıldaki küçükbaşların süt sağımı için evden ayrıldı.
Çocukları Merve Dağlı, evde yalnız olduğu sırada oturma odasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese, itfaiye, sağlık ve jandarma sevk edildi. Köylüler, kilitli olan kapıyı kırıp içeri girdiklerinde Merve Dağlı'yı banyoda baygın halde buldu.
Dumandan zehirlendiği belirlenen Merve, ambulansla Sultanhanı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Merve Dağlı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.