Aksaray'da evde çıkan yangında 16 yaşındaki çocuk öldü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde saat 11.00 sıralarında Abdurrahman ve Hatice Dağlı çiftin evinin oturma odasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangının dumanından etkilenen 16 yaşındaki Merve Dağlı isimli çocuk kaldırıldığı hastanede öldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel 14.06.2024 14:58 Giriş: 14.06.2024 14:58

Güncelleme: 14.06.2024 15:06 Kaynak: DHA

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