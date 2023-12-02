Aksaray'da evlerden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Aksaray'da evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Coğlaki, Paşacık ve Ereğlikapı mahallerindeki evlerden elektronik eşya ve bakır kablo çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.K. (26), olduğunu belirledi.

Harekete geçen polis, şüpheliyi kent merkezindeki saklandığı evde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan zanlının hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.