Aksaray'da evli olduğu kadını defalarca bıçaklayan erkek 2 çocuğunu alıp kaçtı

Aksaray'da Fatih Ç. (30), evli olduğu Kübra Ç'yi (20) bıçakla karnından ve alnından yaralayıp, 2 çocuğunu alıp kaçtı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Şeyh Hamit Mahallesi 3314 Sokak’taki evde meydana geldi. Fatih Ç., evde tartışma yaşadığı evli olduğu Kübra Ç'yi karnından ve alnından bıçakla yaraladı. Fatih Ç. daha sonra 2 çocuğunu yanına alıp evden uzaklaştı.

Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kübra Ç, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

5 AĞUSTOS'TAN BERİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Fatih Ç'nin uyuşturucu kullandığını ve daha önce de kendisini bıçakla yaraladığını belirten Kübra Ç, "Eşim bıçakladı. 2 çocuk annesiyim. Karnımdan bıçakladı ve birazdan ameliyata gireceğim. Eşimden sonuna kadar şikayetçiyim. 5 Ağustos tarihinde beni 2 kez bıçakladı, o zaman ağzımı açmamıştım. Uyuşturucu içtiği için halüsinasyon görüp kanepenin ve dolapların içinde adam aradı" dedi.

Polis, kaçan Fatih Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.