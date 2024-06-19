Aksaray'da gölete giren Afgan çocuk, boğuldu

AKSARAY'da sıcak havadan bunalıp gölete giren Afganistan uyruklu Rahmetullah Solmaz (13), boğuldu.

Olay, saat 19.00 sırlarında Ortaköy ilçesi Bozkır Göleti’nde meydana geldi. Kardeşleriyle birlikte gölete gelen Rahmetullah Solmaz, sıcak havadan bunalıp suya girdi. Solmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden kardeşleri kurtarmak için müdahalede bulundu ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD'a bağlı dalgıçlar, suda yaptığı aramada Solmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Solmaz'ın cesedi otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.