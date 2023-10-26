Aksaray'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araca yandan çarpan motosikletin sürücüsü Muharrem Tunç (22) yaşamını yitirdi, araçtaki Fuat Ok (5) yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Muharrem Tunç yönetimindeki 68 DE 305 plakalı motosiklet, kavşakta Ferhat Ok'un (59) kullandığı 68 AAU 059 plakalı hafif ticari araca yandan çarptı.

Kazada Muharrem Tunç ile hafif ticari araç sürücüsü Ferhat Ok'un torunu Fuat Ok, yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Tunç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.