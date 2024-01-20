Aksaray'da iki otomobil çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Burak Tüfekli (34) idaresindeki 34 DRT 050 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu Ağaçören İlçe Kavşağı yakınlarında Ahmet Fidan (35) kontrolündeki 47 ACL 443 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Fidan'ın kullandığı araçtaki Ayfer Fidan ve Enes Buğra Fidan (9) ile Gözde (9), Emir Celil (13) ve Bahar Komi (39) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.