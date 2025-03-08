Aksaray'da iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Samet Şahin (23) kontrolündeki otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Samet Şahin ve aynı araçtaki Arif Şahin (20) yaralandı, Medine Şahin (20) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.