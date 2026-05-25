Aksaray'da inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
Aksaray'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen Abdullah T. isimli işçi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Aksaray'da çalıştığı inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı.
Merkez Coğlaki Mahallesi 1322 Sokak'taki inşaatta çalışan 52 yaşındaki Abdullah T. 4. kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.