Aksaray'da iş yerine pompalı tüfekle saldırı: 1'i ağır 2 yaralı

Aksaray'da Caner Kutluer (30), eski sevgilisi Merve E.’nin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı saldırıda 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Aksaray'da Cener Kutluer, daha önce birlikte olduğu Merve E.'nin çalıştığı iş yerine pompalı tüfekle ateş açtı.

Olay, perşembe saat 17.00 sıralarında Coğlaki Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. Caner Kutluer, eski sevgilisi Merve E.'nin çalıştığı fotoğrafçının önüne gelerek pompalı tüfekle rastgele ateş açmaya başladı.

Bitişik dükkanda bulanan kadın kuaförünün önünde oturan Talip Sürücü (36) tüfekten çıkan saçmalarla vücudunun çeşitli yerlerinden, fotoğrafçıda çalışan Efekan Bulat (18) ise sol ayağından yaralandı. Gelen polisler, havaya ateş açarak şüpheli Caner Kutluer’i yakalayıp, gözaltına aldı. 1’i ağır, 2 kişinin yaralandığı o anlar, halk otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Talip Sürücü ile Efekan Bulat, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Emniyette ifadesine başvurulan Caner Kutluer’in eski sevgilisi Merve E. (25) ifadesinde “Ondan ayrıldığımı hazmedemediği için beni tehdit etti. Telefonla arayıp ‘seni öldürmeye geliyorum’ dedi. Ben çok korktum ve iş yerinden kaçtım” dediği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Caner Kutluer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yaralılardan Efekan Bulat taburcu olurken, Talip Sürücü’nün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SANDALYEYİ SİPER ETTİ

Caner Kutluer’in iş yerlerine elindeki pompalı tüfekle ateş ettiği anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kutluer’in tüfekle ateş ettiği anlarda etrafta bulunan çocukların panikle kaçtığı, olayda yaralanan Talip Sürücü’nün sandalyeyi siper yaparak saçmalardan korunmaya çalıştığı görüldü.