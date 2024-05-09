Aksaray'da işçi minibüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Aksaray'da işçi servis minibüsü ile otomobil kavşakta çarpıştı, 7 işçi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aksaray’da işçi servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 7 işçi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Tekstil fabrikasına işçileri taşıyan minibüs, kavşakta, otomobille çarpıştı. Kazada, işçi servisindeki 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.