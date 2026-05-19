Aksaray'da istismar faili erkek iş merkezinde yakalandı

Aksaray'da 'cinsel istismar' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari Tarık B. (33) saklandığı iş merkezinin çatısında yakalandı.

Güncel
  • 19.05.2026 16:12
  • Giriş: 19.05.2026 16:12
  • Güncelleme: 19.05.2026 16:16
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA
Aksaray'da istismardan 19 yıl hapis cezası bulunan kişi iş merkezinde yakalandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Minarecik Mahallesi’nde meydana geldi. Gözcü kameralarına yakalanan Tarık B'nin 'cinsel istismar' suçundan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve firari hükümlü olduğu tespit edildi.

Bölgedeki asayiş ekipleri, firari hükümlünün peşine düştü. Bir iş merkezine giren Tarık B. saklandığı çatıda yakalandı.

Sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen hükümlüye çevredekiler tepki gösterdi.

Tarık B. adliyeye sevk edildi.

